Akçakoca'da Taksi Durakları Modern Hale Geldi

Tarih, kültür ve turizm kenti olan Akçakoca'da şehrin yapısına uygun olarak modern, estetik ve kullanışlı taksi durakları yapıyor.



İlçedeki taksi duraklarının dünyanın en modern şehirlerinde olduğu gibi kendi kimliğiyle hizmet vereceğini kaydeden Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçedeki tüm taksi duraklarının yenileneceğini, modern bir hale getirileceğini vurguladı ve bunun ilkini Çuhallı çarşısı taksi durağına uyguladıklarını, diğerlerinin de şuan yapımının devam ettiğini, en kısa sürede ilçedeki tüm taksi duraklarının klimalı, mutfaklı ve donanımlı haliyle teslim edileceğini belirtti. - DÜZCE