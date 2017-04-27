Akçakoca'da Sokaklar Yenileniyor

Akçakoca Belediyesi kilit parke döşeme çalışmalarına devam ederek, ilçede bir yol yenileme atağı başlattı. Bu çalışmalar kapsamında Osmaniye mahallesinde Bayram sokak, Martı sokak, Kervan sokak, Şeyda sokak yenilendi ve halkın hizmetine açıldı.



Alt yapı sorunu olmayan tüm mahallelerde çalışmalar planlı ve programlı bir şekilde devam edecek diyen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici; "Mahallelerimizde söz verilen hizmetler program dahilinde hızla yerine getiriliyor. Belediye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla yolları yenilenen, modern parklara kavuşan ve temizlik çalışmalarıyla pırıl pırıl bir şehir görünümüne bürünen mahalleler belediye hizmetlerimizin en güzel vitrini haline geliyor. Hiç bir mahallemiz hizmetten geri kalmayacak, daha önce toz ve çamur içinde olan yollar parke taş kaplaması yapılarak pırıl pırıl bir hale getirilecek. İlkemiz her mahalleye eşit hizmet etmek. Vatandaşlarımızın sorunlarını giderip, ihtiyaç olan her noktada belediye olarak varlığımızı hissettirmek için tüm ekibimle çalışıyoruz "diye ifade etti. - DÜZCE