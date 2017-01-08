Akçakoca'da Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yoğun kar yağışında yiyecek ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına kuru mama ve ekmek dağıtımı yaptırdı.



Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.



Yoğun kar yağışında yiyecek ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına kuru mama ve ekmek dağıtımı yapıldı. Karın ve soğuğun etkisini arttırmasıyla hayvanlar için ekmek ve kuru mama ile sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları karşılandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri yetkilileri ve ekipleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Yaşamak her canlının doğal hakkıdır" düşüncesinden yola çıkarak yiyecek maddelerini sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin çeşitli yerlerine bıraktılar. - DÜZCE