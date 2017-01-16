Akçakoca'da Sokak Hayvanlarına Barınak Yapıldı

Akçakoca Belediyesi, sokak hayvanları için hazırlattığı kulübeleri, şehrin belirlenen noktalarına yerleştirdi.



Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış şartlarını düşünerek, sokak hayvanları için 20 köpek kulübesi hazırlandığını söyledi.



Barınakların sokak hayvanlarının sıcak ve soğuktan olumsuz şekilde etkilenmelerini önlemek için yapıldığını ve kanunlar nezdinde tüm hizmetlerinin verildiğini belirten Yemenici, şunları kaydetti:



"Veterinerlik hizmetleri ilçe sınırları içinde yaşayan sokak hayvanlarının aşı takiplerini sunduğu hizmetlerle kontrol altına alarak ve kanunlarla koruma altına alınmış haklarını da gözeterek, mesleki sorumluluk gereği 'kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat' ilkesini benimseyerek uygulama örnekleri içinde yer alan hizmet birimi olarak aralıksız faaliyetlerini sürdürmektedir."



Yemenici, sokak hayvanlara yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.