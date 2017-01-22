Akçakoca'da Sahiller Temizleniyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına nedeniyle kirlenen Karadeniz sahilleri Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.



Akçakoca Belediyesi ekipleri geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınadan dolayı kirlenen sahilleri temizliyor. Mevsimsel şartlar nedeniyle belli aralıklarla meydana gelen şiddetli rüzgar, dalgaların kumları sahil yoluna getirmesine neden oldu. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri en kapsamlı hizmeti en hızlı şekilde yapmak için özveriyle mesai saati gözetmeksizin çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Belirlenen periyodik plan içerisinde, hafta sonu çuhallı çarşısı sahilinde ekiplerce kum temizleme çalışmaları yürütüldü. - DÜZCE