Akçakoca'da Karla Mücadele Çalışmaları

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fen İşleri ekiplerinin yoğun kar yağışı nedeniyle temizlik çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.



İlçe genelindeki ana arterlerde çalışmaların yoğunlaştırıldığını anlatan Yemenici, "Tüm ana cadde kaldırımlarında tüm ekiplerimiz küreme işlemi gerçekleştiriyor. Yoğun mesai yapan temizlik işleri personelime teşekkür ediyorum." dedi.



Yemenici, ekiplerin 24 saat teyakkuz halinde olacağını sözlerine ekledi.