Akçakoca'da Kan Bağışı Kampanyası

Akçakoca ilçesinde öğrenciler, kan bağışı kampanyasına destek için esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.



Akçakoca Belediyesi desteğiyle gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçeye gelen İstanbul Kartal Burak Bora ve Barbaros Anadolu Lisesi öğrencileri broşürleri esnaf ve vatandaşlara dağıtarak kan bağışının yararı hakkında bilgilendirmede bulundu.



Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, belediye olarak kampanyaya destek verdiklerini, gönüllülük esasına göre bu işi yaptıkları için öğrencileri kutladığını ve teşekkür ettiğini söyledi.



Kan bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Yemenici, "Kan bağışının yapılması gerekiyor. Ben de Türk Kızılayı kan bağışçısıyım. Kan yapılamayan, bilimin yapamadığı tek kompenenttir. Onun için kan bağışının yapılması gerekiyor. Bunun da tek toplayıcısı Türk Kızılayı. Kızılay ile beraber yapılacak kan bağışı organizasyonu, Barbaros Anadolu Lisesi, Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi ve Akçakoca Belediyesinin himayesinde karşılıklı olarak İstanbul ile Akçakoca'da canlı olarak verilecek. Oradaki kan bağışçısı ile buradaki kan bağışçısı birbirlerini görebilecek. Güzel bir etkinlik olacak." dedi.



Yemenici, etkinliğe vatandaşların katılımının yüksek olmasının beklendiğini kaydetti.