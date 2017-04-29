Akçakoca'da Büyük Kampanya Başlıyor

Kurucuları Burak Bora'nın adını yaşatmak için geleneksel olarak her yıl kan bağışı kampanyası düzenleyen İstanbul Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi, Akçakoca'da kan bağışı kampanyası düzenliyor.



"Başkalarının Hayatı Senin Damarlarında Akıyor" sloganı ile yapılan ve bu yıl 4. kez düzenlenen Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyasına Akçakoca Belediyesi Barbaros Anadolu Lisesi, MEB ve Kızılay'ın yanı sıra Akçakocalı bir gurup iş adamı sponsor olarak destek veriyor.



3 Mayıs Çarşamba günü Akçakoca Cumhuriyet meydanı ile Kartal'da eş güdümlü olarak sabah 7.30 akşam 19.30 saatleri arasında yapılacak kan bağışına, spor camiasından sanat dünyasına kadar kamuoyunun yakından tanıdığı bir çok ünlü isim destek veriyor. Kampanya için hazırlanan videoda, ünlüler kan vermek için bağışçıları Akçakoca Cumhuriyet meydanına bekliyor. Akçakoca Cumhuriyet meydanında yapılacak kampanya ile, gönüllü kan bağışının yaygınlaşmasını, insanların bilgilendirilmesini, kan bağışı konusunda davranış değişikliği ve kalıcı bilinç yaratılmasının sağlanmasını amaçlıyor. - DÜZCE