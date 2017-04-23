Akçakoca'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde coşkuyla kutlandı.



Akçakoca'da sabah saatlerinde konulan çelengin ardından etkinlikler hava şartlarının olumsuz olması sebebiyle spor salonunda kutlandı. Kutlamalara Kaymakam Yasin Öztrük, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Üngüt, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Sonrasında ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Kaymakam Öztürk ve Başkan Yemenici, öğrenciler ve halkı bayramını kutladı. Kutlamalarda minik öğrenciler, folklor oyunları ve dansları sergilediler. Öğrencilerin spor gösterileri çuvallı yarışmaları, halat çekme ve kaşıkta yumurta yarışmaları büyük ilgi gördü. Yıl boyunca yarışmalara katılan dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik bayramı sona erdi. - DÜZCE