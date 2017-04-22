Akçakoca Çuhallı Plajına Mavi Bayrak Panosu Montajı Yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çuhallı Plajı Mavi bayrak aldı.



Plajlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını ve plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğinin garanti edildiğinin göstergesidir. Bu kapsamda Mavi Bayrak çalışmalarını yürüten Akçakoca Belediyesi, 1997 yılından bu yana alınan Mavi Bayrak sayısını bu yıl ikiye çıkardı ve Çuhallı plajına da mavi bayrak verilmesi "Türkiye Çevre Eğitim Vakfı" tarafından uygun görülmüş olup, Çuhallı plajına panoların montajı yapıldı. - DÜZCE