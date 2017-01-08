Akçakoca Belediyesinin Karla Mücadelesi Sürüyor

Akçakoca Belediye çalışanları, yoğun kar yağışının ilçede yaşamı zorlaştırmasının önüne geçmek için gece boyunca adeta seferberlik ruhuyla çalıştılar.



Gece sabaha kadar tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapan belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırım temizleme çalışmalarına başladılar.



Vardiya sistemiyle dönüşümlü olarak çalışan fakat çalışmaları bir dakika olsun aksatmayan belediye personelini yönlendiren isim ise Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici oldu.



Kendisi de gece sabaha kadar ekiplerin başında bulunan ve çalışmaları doğrudan koordine eden Başkan Cüneyt Yemenici, Akçakoca'da trafiğin hiç kesilmeden akışını sağlarken, Akçakoca'da uzun bir aradan sonra bu şiddette kar yağmasına rağmen vatandaşlar herhangi bir mağduriyet yaşamadı.



Belediye araçları, iş makineleri ve çok sayıda personelle yürütülen çalışmalar sonucunda ana arterin akışı normalde kalırken, sabah saatlerinde ise kaldırımları kullanan yayalar düşünülerek, ilçedeki tüm kaldırımların temizliğine başlandı. - DÜZCE