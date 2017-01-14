Akçakoca Belediyesi Klor Analizörü Devreye Aldı

Akçakoca Belediyesi İçmesuyu Arıtma Tesisi son klorlama ünitesinde otomatik klorlama cihazı ile entegre olarak çalışan yeni bakiye klor analizörü devreye aldı.



Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, Klorlama ünitesinin devreye alındığı belirtilerek, böylelikle içmesuyu arıtma tesisinden içmesuyu şebekesine verilen suyun serbest klor seviyesi insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte değişiklik yönetmeliği madde 7 gereği 0,2-0,5 mg/L aralığında tutularak, ilçe şebekesine dozajlaması yapılacağı belirtildi. - DÜZCE