Akçakoca Atatürk Ortaokuluna Zeka Atölyesi Açıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda zeka oyunları atölyesi açıldı.



Atatürk Ortaokuluna Akçakocalı bir işadamının destekleriyle kurulan zeka oyunları sınıfında, ilk çağlardan beri birçok medeniyette oynanan çok sayıda zeka oyununun modern versiyonları bulunuyor. Okulun Matematik Öğretmeni Fatih Doğrul'un başında yer aldığı proje sıraların üzerine çeşitli zeka oyunlarının çizilmesi fikriyle başladı. Bunun ardından bu proje hayata geçirilmeye başlandı. Akçakocalı bir işadamının desteği ile zeka oyunları atölyesi hizmete girdi.



Okul Müdürü Aykan Gülbahar, zeka atölyesinden tüm öğrencilerin faydalandıklarını belirterek, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarında zeka oyunları atölyesinin oldukça etkili olduğunu söyledi. Zeka atölyesinin bölgede tek olduğu bildirildi. - DÜZCE