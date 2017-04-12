Akçakaleliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastı

Akçakale halkı mitinge aktı

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve Ak Parti ilçe başkanı İbrahim Yıldık, öncülüğünde il merkezine akın eden Akçakaleliler, Erdoğan'a olan sevgilerini miting alanında onu yalnız bırakmayarak bir kez daha gösterdi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Yüzyılın lideri Sayın Erdoğan'a da böyle bir karşılama yakışırdı. AK Parti'lisi, MHP'lisi; vatanını, memleketini seven bütün Akçakaleliler bu organizasyona iştirak etti. Mitinge katılan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"ERDOĞAN SEVDASI DİNMEZ"

Referandumu en iyi sonuçla atlatmak istediklerini, bunun için de yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Ayhan, "Akçakale olarak bizim hedefimiz sandıktan sadece 'evet' çıkması değil. Bizim hedefimiz Türkiye'de en yüksek 'evet' oyuna ulaşmak. Pazar günü sandık hakimiyetini korursak bu başarıyı yakalayabiliriz. Ve ilçemiz buradan Ankara'ya kadar iyi bir mesaj göndermiş olur" diye konuştu.

Suriye sınırında yer alan Akçakale'de yaşayanların vatansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu, sınırın diğer tarafında yaşananlara şahitlik ederek gördüğünü kaydeden Ayhan, şunları söyledi:



"O yüzden burada Recep Tayyip Erdoğan sevdası hiçbir zaman dinmiyor. İnsanların yüreğine kazınmış durumda. Bunu insanların yüzlerinde görüyorum. Ben tekrar mitingde liderimizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK"



AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık da Şanlıurfa'nın, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle çifte bayram yaşadığını ifade ederek, "Akçakale, zalimin karşısında, mazlumun yanında duran ve eğilmeyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Bu mitingde de öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı yüksek bir katılımla ağırladık ve yolcu ettik. Akçakaleliler olarak her zaman arkasında olduğumuzu hissettirdik. Tüm vatandaşlarımızı kutluyorum. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek 16 Nisan'daki referandum da da istediğimiz sonucu elde edeceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.