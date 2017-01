Akçakale Yörük Türkmen Kadınları Ağırladı

Türkiye Yörük Türkmen Birliği Bacıbeyler Teşkilatı üyeleri, "Savaşı erkekler başlatır, kadınlar bitirir" sloganıyla başlattıkları barış yolculuğu kapsamında, on binlerce Suriyelinin misafir edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ziyarette bulundu.



Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan'ın ağırladığı yörük Türkmen kadınlar, sınırdan Suriye tarafını izledi, sığınmacı ailelerle bir araya geldi.



İlk ziyaret kampa yapıldı



"Anadolu Kardeşliği Projesi" çerçevesinde başlattıkları barış yolculuğunun ilk durağı olan Şanlıurfa'da incelemelerde bulunan Türkiye Yörük Türkmen Birliği Bacıbeyler Teşkilatı üyeleri, sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'ye konuk oldu. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan tarafından karşılanan Türkiye Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Fahrettin Beşli, Bacıbeyler Teşkilatı Başkanı Ayşe Yavuz ile birlik üyesi kadınlar, ilk olarak, Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeli Kadınlar Meclisi'ni ziyaret etti. Burada Suriyeli kadınların temsilcileri ile sohbet edip, sıkıntılarını paylaşan Yörük Türkmenler, daha sonra, Ayşenur Ayhan ile birlikte, ilçe merkezinde yaşayan bazı sığınmacı ailelerin evlerine misafir oldu.



Ayşenur Ayhan'ı Akçakale'nin Bacıbeyi ilan ettiler



Suriyeli sığınmacılara yanlarında olduklarını hissettiren Türkiye Yörük Türkmen Birliği Bacıbeyler Teşkilatı üyeleri, Akçakale Belediyesi araç parkından sınırın diğer tarafını izledi. Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, misafirlere yöreye özgü mırra takımı ve belediye tarafından hazırlanan "sınır" dergisi hediye etti. Bacıbeyler Teşkilatı Başkanı Ayşe Yavuz da, Ayşenur Ayhan'ı "Akçakale'nin bacıbeyi" ilan etti.



"Akçakale'yi görünce düşüncelerimiz değişti"



Türkiye Yörük Türkmen Birliği Bacıbeyler Teşkilatı Başkanı Ayşe Yavuz, "Savaşı erkekler başlatır, kadınlar bitirir" sloganıyla yürüttükleri "Anadolu Kardeşliği Projesi" kapsamında, Suriye'deki savaştan kaçan kadınları Akçakale'de ziyaret ettiklerini belirterek, "Onların burada nasıl misafir edildiklerini gördük. Bu bağlamda devletimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hem devletimiz hem de Akçakale halkı onların her türlü ihtiyacını karşılayıp bağırlarına basmışlar. Bunun için Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan'a ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.



Suriyeli sığınmacıların her türlü sorunu ile yakından ilgilenen Ayşenur Ayhan ile tanışmaktan da gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Yavuz, "Ayşenur Hanım, savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimizin bacıbeyi olmuş, annesi, kardeşi olmuş. Herkesi kucaklamış. Gezimiz sırasında gördük ki herkes onu çok seviyor" diye konuştu.



Akçakale'ye gelmeden önce çok farklı düşünceler içerisinde olduklarının altının Yavuz, "Bacıbeyler olarak, kafamızda çok farklı resimler vardı. Ama buraya geldikten, buraları gördükten sonra bu resimlerin hepsi uçtu gitti. Türkiye'nin burada çok güçlü olduğunu gördük. Bu da bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kulandı.



"Burada gördüklerinizi çok daha iyi lanse edeceğinizden eminiz"



Belediye Başkanı Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Türkiye Yörük Türkmen Birliği Bacıbeyler Teşkilatı üyeleri, çeşitli illerden geldiler ve bizleri ziyaret ettiler. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bizler de onlarla beraber gezdik, dolaştık. Artık kendi gözleriyle gördüklerini dışarıya daha iyi anlatacaklar. Burayı çok daha iyi lanse edecekler, buna eminiz. Geldikleri için çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA