Akçakale'ye Yeni Adliye Binası Yapılıyor

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Akçakale ilçesinde yapımına başlanan yeni adliye binasında incelemelerde bulundu.



Başsavcı Kuş ve beraberindeki Adalet Komisyonu Başkanı Adem Aygün ve komisyon üyesi Aysel Bambul ile Akçakale ilçesini ziyaret etti.



Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Samet Canacar ile makamında görüşen Başsavcı Kuş, daha sonra ilçede kısa süre önce yapımına başlanan yeni adliye binasında incelemelerde bulunup, projeye ilişkin brifing aldı.



Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ile de görüşen Başsavcı Kuş, ardından onuruna verilen kaynaşma yemeğine katıldı.



Başkan Ayhan, yeni adliye binasına katkılarından dolayı Başsavcı Kuş'a plaket verdi.