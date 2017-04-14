Akçakale'nin Kırsal Mahallelerinde Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, kırsalda başlattığı hizmet seferberliği programı kapsamında, en ücra mezralar dahil tüm kırsal mahallelerin belediye hizmetiyle tanıştığını söyledi.



Büyükşehir belediyesi yasası ile mahalle statüsü kazanan ve merkez mahallelerden hiçbir farkı kalmayan kırsal mahalleler, Akçakale Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşuyor. Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Akçakale Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, aciliyet sırasına göre mahallelerin eksiklerini bir bir tamamlandığını bildirdi.



"Merkez ve kırsal mahalleye eşit hizmet"



Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, kırsalda ağırlıklı olarak yol çalışması gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Belediyenin görevi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve daha kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak. Bizler de bu anlayışla kırsal mahallelere pek çok alanda önemli hizmetler götürdük, götürmeye de devam ediyoruz" dedi.



Yapılan çalışmaların belli bir plan doğrultusunda yapıldığına dikkat çeken Ayhan, "Yol, bu ihtiyaçların en başında geliyor. Ayrıca, taziye evi olarak da kullanılan çok amaçlı kültür merkezleri yapıyoruz. Hedefimiz Akçakale'nin her köşesini ihya ederek, merkez ya da kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçede yaşayan tüm hemşehrilerimize eşit hizmet götürmek. 'İlçe merkezinde ne varsa kırsal mahallelerde de aynı hizmet olacak' mantığıyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kırsalda önemli mesafe aldıklarını belirten Ayhan, "Mahalle içlerinde alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Ulaşmadığımız, dokunmadığımız mahalle, mezra kalmadı. Akçakale Belediyesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA