Akçakale Mağarası Turizme Açılacağı Günü Bekliyor

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden gelen heyetle Akçakale köyünde bulunan ve Türkiye'nin en büyük damlataşı mağaralarından birisi olarak turizme açılmayı bekleyen Akçakale mağarasında incelemelerde bulundu.



Kent merkeziyle bitişik konumdaki Akçakale köyünde bulunan mağarada 1996 yılında ilk bilimsel çalışmayı yapan bilim adamlarından olan Prof.Dr. Zeybek, eski görev yeri olan 19 Mayıs Üniversitesi akademisyen ve öğrencileriyle birlikte mağarada 21 yıl sonra yeniden inceleme yaptı.



Zeybek'e 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü bölüm başkanı Prof.Dr. Ali Uzun, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cevdet Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Muhammet Bahadır, araştırma görevlisi Muhammet Akif Çelebi, araştırma görevlisi Serkan Gürgöze ve coğrafya bölümü öğrencileri eşlik etti. Coğrafyacıların yakın çevreye olan ilgisi sebebiyle kendilerine gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinin akabinde Gümüşhane'de nereleri gezip görebileceklerini sorduklarını kaydeden Zeybek, "Bizde Akçakale Mağarasından başladık, Karaca Mağarası, Süleymaniye Mahallesine sürenin yettiği kadar bu çekicilikleri yarın Türkiye'nin dört bir tarafına dağılacak öğrencilerimize burada gördükleri güzellikleri yıllarca konuşup anlatacaklar" dedi. Öğrencileriyle mağara içerisinde incelemelerde bulunan ve derslerde anlattıkları konuları bizzat yerinde görmelerini sağlayan Rektör Zeybek ve heyetine köy muhtarı Ali Şişman ve 21 yıl önce yine kendilerine rehberlik yapan köy sakinlerinden Uğur Şahin rehberlik yaptı.



Türkiye'nin en büyük mağaralarından Akçakale mağarasının 19 bin metrekare kapalı alan ve 40 metreyi aşan yüksekliğiyle Türkiye'de en büyük mağaralardan birisi olduğunu ifade eden Rektör Zeybek, gazetecilere çeşitli açıklamalarda bulundu.



19 bin metre kapalı alan, 40 metreyi aşan tavan yüksekliği var Coğrafya Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali Uzun'la 1996 yılında Akçakale mağarasının oluşumu, turizm potansiyeliyle ilgili ilk bilimsel raporları hazırlamak üzere geldiklerini hatırlatan Zeybek, "Burası bir karstik mağara. Akçakale köyü Arsa Mahallesi sınırları içerisinde. İkinci jeolojik zaman yaşlı kireç taşları içerisinde gelişmiş, Türkiye'nin alan olarak bizim görebildiğimiz en büyük mağaralardan birisi. 19 bin metrekare iç alanı var" dedi.



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