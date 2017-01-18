Akçakale Kampında Çadırlar Değişiyor

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleymanşah Konaklama Tesisleri'ndeki çadırlar değiştiriliyor. Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, kampta yaklaşık 35 bin Suriyelinin barındığını söyledi. Kampta bulunan çadırların son olarak 2013 yılında değiştirildiğini hatırlatan Yosunkaya, "AFAD ile yaptığımız görüşmeler sonunda bizlere yeni çadırlar gönderildi. Kampımızda 5 bin 100 çadır bulunuyor ama bize 5 bin 500 çadır gönderildi. Kalabalık ailelere ve kamp dışında yaşayan Suriyelilere de talep halinde fazla çadırlarımızdan vereceğiz" dedi. Kaymakam Yosunkaya'nın açıklamasının ardından yeni gelen çadırlar, görevliler tarafından kampa kurulmaya başladı.