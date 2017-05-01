Akçakale Engelliler Merkezi'ne kavuşuyor

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, göreve geldiği dönemde ilçede yaşayan engelli vatandaşlara bir söz verdiğini belirterek, "Artık bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Engelliler Merkezi'nin ihalesini yaptık, en kısa zamanda temelini atarak, engelli kardeşlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Nüfusu 105 bin olan Akçakale'nin 115 bin Suriyeliyi misafir ettiğine vurgu yapan Ayhan, "Nüfus arttıkça ihtiyaçlar da artıyor. Ne kadar hizmet üretirsek üretelim, bu ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmeyecek. Engelliler Merkezi'ni de ilçemiz için önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Bu projemiz tamamlandığında, engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir mekân kazanmış olacak. Şimdiden bütün Akçakalelilere hayırlı olsun" diye konuştu.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu ve bu bilinçle hareket ettiklerini kaydeden Ayhan, "Amacımız, engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve engellerin bedende değil ruhta olduğunu herkese göstermek" ifadelerini kullandı.