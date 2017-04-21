Akçakale'de Vatandaşlara Pilav

(KJ: Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, belediye tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında cuma namazı sonrasında vatandaşlara etli nohut pilavı dağıtıldı.



Akçakale Belediyesi tarafından Kutlu Doğum haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki camilerde kılınan Cuma namazı sonrası etli nohut pilavı dağıtıldı. Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, dünyadaki savaşların bir an önce bitmesini diledi.