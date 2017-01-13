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Akçakale'de Sigara Kaçakçılığı

Akçakale'de Sigara Kaçakçılığı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 21 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Akçakale'de Sigara Kaçakçılığı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 21 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zenginova Mahallesi'nde M.A'ya ait evde kaçak sigara bulunduğunu belirledi.

Evde yapılan aramada, 21 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulunurken M,A. gözaltına alındı.

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