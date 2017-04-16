Akçakale'de Oy Kullanma İşlemi Sürüyor

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de oy kullanma işlemi sürüyor.



Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de vatandaşlar anayasa değişikliği için oy kullanıyor. Suriye'nin Telabyad kentine komşu olan Akçakale ilçesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu merkezlere giderek oylarını kullanıyor.



Sandık görevlileri, oy kullanmak için gelen vatandaşlara kuralları hatırlattıktan sonra perdenin arkasına geçen vatandaşlar oylarını kullanıyor. - ŞANLIURFA