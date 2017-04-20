Akçakale'de Motosiklet Hırsızlığı

Akçakale ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen İ.B'nin Hacı Ekber Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada, plakasız çalıntı 2 motosiklet bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.