Akçakale'de Biri Pyd, Diğeri Deaş Şüphelisi 2 Kişiye Gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde biri terör örgütü PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilece Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri 35 yaşındaki Salih Müslim'in kimlik sorgusunu yaptı. Sorgulamanın ardından Müslim, terör örgütü PYD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Ekipler, Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri önünde ise, 30 yaşındaki Fehed El Türki isimli Suriyeli'yi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa