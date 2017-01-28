Akçakale'de 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçti

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, polis tarafından 2 evde yapılan aramada gümrük kaçağı toplam 10 bin paket sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla Süleymanşah Mahallesi'ndeki 2 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 2 evde gümrük kaçağı toplam 10 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, adları açıklanmayan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.



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