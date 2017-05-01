Akçakale Belediyesinin Çalışmaları

Akçakale Belediyesinin yaptırdığı engelliler merkezi için çalışmalar devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yapımı devam eden engelli merkezinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ayhan, çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek merkezin yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi.



Akçakale'nin kendi nüfusundan çok Suriyeli sığınmacıyı misafir ettiğini anlatan Ayhan açıklamasında şunları kaydetti:



"Nüfus arttıkça ihtiyaçlar da artıyor. Ne kadar hizmet üretirsek üretelim, bu ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmeyecek.



Engelliler merkezini de ilçemiz için önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Bu projemiz tamamlandığında, engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir mekan kazanmış olacak. Şimdiden bütün Akçakalelilere hayırlı olsun."