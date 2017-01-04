Akçakale Belediyesinde 2017'nin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan başkanlığında gerçekleştirdi.



Belediye Meclis Salonundaki Ocak ayı ilk toplantısının açılışında konuşan Ayhan, yeni yılın Türkiye'ye, Şanlıurfa'ya ve Akçakale'ye hayırlar getirmesini temenni etti.



Yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ayhan, tüm meclis üyelerine başarılı bir çalışma yılı diledi. Ayhan, "Yeni yılda, İslam coğrafyasında akan kanın durmasını temenni ediyoruz. Ülkemizde artık şehit haberleri almamayı diliyoruz" dedi.



Toplantı, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. - ŞANLIURFA