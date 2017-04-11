Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi Hızla Yükseliyor

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve tamamlandığında kent halkının sosyal hayatına ciddi katkılar sağlaması beklenen Kültür Merkezinde çalışmalar hızla ilerliyor. 3 buçuk milyon liraya mal olacak Kültür Merkezinin 3 ay sonra hizmete açılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 2016'nın Kasım ayında temeli atılan Kültür Merkezinin, bölgenin en modern kültür merkezlerinden birisi olacağını ifade etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, her kat bin 450 metrekare olmak üzere 3 kattan oluşacak Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinin hızla yükseldiğini belirten Ayhan, "3 ay içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi.

Akçakale'ye yakışan bir yapı olacak

Kültür Merkezi bünyesinde, evlendirme memurluğu, nikah salonu, 2 adet cep sinema, 20 kişilik atölye ve derslikler ile ilçenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 750 kişilik konferans salonu olacağını kaydeden Ayhan, "Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi, engelli bireylerin de hiçbir engelle karşılaşmadan hizmet alabilecekleri şekilde planlandı. Akçakalemize böylesine önemli bir eser kazandırıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şehrimize yakışan bir yapı olacak. Konferans salonu farklı etkinliklere ev sahipliği yaparken, atölye ve dersliklerde çeşitli kurslar düzenlenecek. Merkezimiz tamamlandığında kentin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Kreş projesi yakında

Akçakale'ye bir de kreş kazandırma planları olduğunun altını çizen Başkan Ayhan, "Yakında bu planımızı da hayata geçireceğiz. Açacağımız kreşte 3-6 yaş arası çocuklar, oturmasını, kalkmasını, yemek yemesini, Kur'an okumasını öğrenecekler ve okula hazır hale gelecekler" diye konuştu.