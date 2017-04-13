Akçakale Belediyesi İhtiyaç Sahibi Aileye Ev Yaptı

Akçakale Belediyesi, çalışanların da desteğiyle ihtiyaç sahibi bir aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.



Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, Atatürk Mahallesi'nde maddi durumu iyi olmayan Abdullah Dippbağuz'un kirada oturduğu evini ziyaret etti.



Ayhan, maddi durumu iyi olmayan ve ev kirasını ödemekte zorluk çeken aileye ev yardımında bulunmak için çalışma başlattı.



Hayırsever bir vatandaşın arsasını uzun bir süreliğine bağışlamasıyla çalışma başlatan Ayhan, arazi üzerine belediye ve çalışanlarının katkısıyla 3 odalı bir ev yaptırdı.



Ayhan, aileyi ziyaret ederek yapımı tamamlanan yeni evin anahtarını teslim etti.



Gazetecilere açıklamada bulunan Ayhan, amaçlarının ailenin daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak olduğunu belirterek, Akçakale Belediyesi olarak bu tür yardımların devam edeceğini söyledi.



Dipbağuz da yardımlarından dolayı Akçakale Belediyesi ve çalışanlarına yardımları için teşekkür etti.