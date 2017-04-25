Akçakale Belediyesi Engelli Ailesinin Evini Yeniledi

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, daha önce gıda ve giyecek yardımında bulunduğu engelli ailesinin bu kez evinin tadilatını yaptırarak, döşemesini yeniledi.



Akçakale Belediyesi Engelliler Günü etkinliğinde kendilerinden talepte bulunan engelli ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yukarı Deren mahallesinde ikamet eden Abit Çiftçi ve ailesine daha önce gıda ve giyecek yardımında bulunan Ayşenur Ayhan, aileye, bütün odaların döşemelerini yenileme ve aile fertlerinin lavaboya rahat çıkabilmeleri için evin önünü betonla kaplama sözü vermişti. Ayşenur Ayhan, aileye verdiği bu sözü de yerine getirdi. Tadilatı tamamlanan evin mefruşat anlamındaki eksikleri de giderildi. Ev sahibi Abit Çiftçi, taleplerinin karşılık bulmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan'a yardımlarını bizlerden esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" dedi. Ayşenur Ayhan ise, daha önce gıda ve giyecek yardımında bulundukları Çiftçi ailesine, tadilat ve mefruşat konusunda verdikleri sözü de yerine getirmenin sevinci içerisinde olduklarını belirtti.



Her oda için getirdiği halıları elleriyle tek tek seren Ayhan, "Akçakale Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA