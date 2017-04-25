Akçakale Belediyesi engelli ailesinin evini yeniledi

Sosyal belediyecilik faaliyetlerinde belediye başkanı eşi Abdülhakim Ayhan'a yardımcı olan Ayşenur Ayhan, Dünya Engelliler Günü etkinliğinde kendilerinden talepte bulunan engelli ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Yukarı Deren mahallesinde ikamet eden Abit Çiftçi ve ailesine daha önce gıda ve giyecek yardımında bulunan Ayhan, aileye, bütün odaların mefruşatlarını yenileme ve aile fertlerinin lavaboya rahat çıkabilmeleri için evin önünü betonla kaplama sözü vermişti. Ayşenur Ayhan, aileye verdiği bu sözü de yerine getirdi. Tadilatı tamamlanan evin mefruşat anlamındaki eksikleri de giderildi.

Ev sahibi Abit Çiftçi, taleplerinin karşılık bulmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Hanımefendi'ye yardımlarını bizlerden esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Ayşenur Ayhan ise, daha önce gıda ve giyecek yardımında bulundukları Çiftçi ailesine, tadilat ve mefruşat konusunda verdikleri sözü de yerine getirmenin sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Her oda için getirdiği halıları elleriyle tek tek seren Ayhan, "Akçakale Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaktır" diye konuştu.