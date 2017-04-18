Akçadağ'da Feci Kaza: 1 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Akçadağ ilçesi Kırık Köprü mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelen 38 GC 807 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı yağmur sebebiyle yoldan kayarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Yakup Tokgöz ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Tokgöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor. - MALATYA