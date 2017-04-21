Akçadağ'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucunu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Akçadağ yol ayrımı mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Adem D. idaresindeki 20 K 5666 plakalı otomobil, Akçadağ yol ayrımı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde plakası öğrenilemeyen İsmail T. yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Fatih Durmaz (46) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan Adem D. (38), Makbule D. (47), Adalet D. (43) ve 9 aylık olduğu öğrenilen Muhammet Ufuk D. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralı bebeğin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.



Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - MALATYA