Akbank "Yılın En Başarılı Markası" Seçildi

Akbank, Marketing Türkiye'nin Akademetre iş birliğiyle Türkiye halk jürisini temsil eden 12 ilde gerçekleştirdiği araştırmaya göre bankacılık sektöründe 2016'da "Yılın En Başarılı Markası" seçildi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, The ONE Awards'da, halk jürisinin değerlendirmesi ile Akbank, "Bankacılık Sektörü Yılın En Başarılı Markaları" kategorisinde birinci oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, Türkiye'ye değer katmak için yıllardır gönülden çalıştıklarını belirtti.



Göllü, "Akbank markası, güçlü finansal verilerimizin yanında bankamızın gücünü en iyi yansıtan, bize rekabet avantajı sağlayan en önemli göstergelerden. Özellikle teknolojiye ve insan kaynağımıza her yıl yaptığımız yatırımlar, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiğimiz vizyon ve markamızı destekliyor." ifadelerini kullandı.



Bankacılığın güvene dayalı bir sektör olduğunun altını çizen Göllü, markalarının, müşterilerinin ve hissedarlarının kendilerine olan güveninin göstergesi olduğunu, bu güveni korumak ve yükseltmek için tüm Akbanklıların özveriyle çalışmaya devam ettiğini kaydetti.



Göllü, "Markamızın geldiği bu başarılı nokta, markamıza dokunan tüm Akbanklılar ve iş ortaklarımızın emeğinin sonucu." değerlendirmesinde bulundu.