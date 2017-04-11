Akbank "Y-Kuşağı Banka Tasarımı" Birincisini Harvard Yaz Okulu'na Yolluyor

Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin "Y kuşağı bir bankadan ne bekler?" temasından yola çıkarak şekillendirdikleri projeleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Birinciliği kazanan projenin sahibi olan üye bu yıl da Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursu ile ödüllendirildi.



Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen proje yarışmasında Y kuşağının bir bankadan ne beklediği içgörüsünden yola çıkarak projeler hazırladı. Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, 6 Nisan tarihinde gerçekleşen finalde, akademisyenler, girişimciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.



Değerlendirme sonucu, bu yılın birincisi seçilen Bilgi Üniversitesi'den Aslı Yürük, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Hacettepe Üniversitesi'den Derya Selin Aydın ikinci olurken, Boğaziçi Üniversitesi'den Alper Binici üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldular.



Grand Tarabya Oteli'nde gerçekleştirilen ödül törenine Akbank İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Bölüm Başkanı Kayhan Yavaş ile Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da konuşmalarıyla katıldı. Ayrıca, farklı iş birimlerinden Akbank yöneticileri ile kulübe önceki senelerde dahil olmuş pek çok üye de ödül töreninde yer aldı.



Akbank İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Bölüm Başkanı Kayhan Yavaş, Y kuşağının bankacılıktan beklentilerini ilk ağızdan duymanın kendilerini çok heyecanlandırdığını; gençlerin vizyonundan, yaratıcılıklarından ve dinamizminden çok etkilendiklerini belirtti.



Süreç boyunca öğrencilere danışmanlık yapan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Arama Danışmanlık kurucusu Oğuz Babüroğlu da Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin tümünün çok güzel proje önerileri sunduklarını, seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını vurguladı.



Bu Yılın Jüri Üyeleri



Kayhan Yavaş – Akbank



Murat Göllü – Akbank



Ömercan Yavuzer – Akbank



Bager Akbay – Eğitmen & Girişimci



Aytül Erçil – Sabancı Üniversitesi



Barış Sönmez – Yemek Sepeti



Kadife Şahin – Milliyet Gazetesi



Akbank Düşünce Kulübü Hakkında



Akbank'ın gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye'nin geleceği için birlikte değer yaratmak amacıyla hayata geçirdiği "Akbank Düşünce Kulübü" genişlemeye devam ediyor. Dokuzuncu yılında da Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden başvuran çok sayıda öğrenci arasından seçilen yeni üyeler ile toplam 161 üyeye ulaşan Akbank Düşünce Kulübü, yaratıcı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.



Her yıl belli sayıda öğrencinin katılımıyla sürekli büyüyerek aktivitelerini sürdüren Akbank Düşünce Kulübü, üyelerinin kendilerini geliştireceği uzun soluklu sosyal bir birliktelik için de önemli ve kalıcı bir platform oluşturuyor. Kulübe üyelikte; yenilikçi, yaratıcı, dışa dönük, analitik, sonuç odaklı, iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın, çok boyutlu düşünebilen 3. sınıf öğrencileri tercih ediliyor. Her yıl birinci olan üyenin Harvard Yaz Okulu ile ödüllendirildiği Akbank Düşünce Kulübü'nde bu yıl ile birlikte toplam 30 öğrenci Harvard'da eğitim aldı.



Akbank Düşünce Kulübü, geleceğin yöneticileri olmaya aday üniversite yaşamında başarılı, aynı zamanda sosyal, iletişim gücü kuvvetli gençlerin Akbank ve Akbank yöneticileri ile sürekliliği olan, aidiyet duygusu yüksek, değer yaratan bir kulüp çatısı altında bağ kurmasını sağlamayı hedefliyor. (Fotoğraflı) - İstanbul