Akbank'tan Yılın İlk Çeyreğinde 1,4 Milyar Lira Net Kar

Akbank yılın ilk üç ayında 1 milyar 452 milyon lira konsolide net kar elde etti.



Akbank'tan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, banka olarak küresel piyasalardaki koşullara rağmen yılın ilk üç ayında güçlü bir performans sergilediklerini bildirdi.



Binbaşgil, "Bu dönemde aktiflerimizi yüzde 4 büyüterek 306 milyar liraya çıkardık. Sağlam bilançomuz, yüksek sermayemiz ve likiditemiz, iyi yönetilen mevduat/kredi oranımız Akbank'ı bu dönemde de ayrıştıran faktörler olmaya devam etti. Bu başarılı performansımızda güçlü kredi büyümemizin de önemli katkısı oldu." ifadelerini kullandı.



2017'nin ilk çeyreğinde Akbank'ın 1 milyar 839 milyon lira brüt kar elde ettiğini belirten Binbaşgil, "Brüt karı üzerinden 387 milyon lira vergi karşılığı ayıran bankamızın konsolide net karı 1 milyar 452 milyon lira oldu. Bu dönemde öz sermaye getirimiz yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.



Hakan Binbaşgil, güçlü bilanço performansını aktif kalitesini sürdürerek gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Akbank kurulduğu günden bu yana faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Kredilerimizle ekonomimize sağladığımız desteği yaklaşık 186 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda yüzde 5 büyüterek 230 milyar liranın üzerine çıkardık. Bu dönemde toplam mevduatımız ise 179 milyar lira seviyesine ulaştı. Aktif kalitemizi de yılın ilk çeyreğinde iyi yönetmeye devam ettik. Takipteki krediler oranımız, sektördeki en düşük takipteki kredi oranlarından biri olarak yüzde 2,4 seviyesinde.



Akbank genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında takipteki kredilere yaklaşık yüzde 163 oranında karşılık ayırdı. Akbank'ın, KOBİ'lerin işlerini büyütmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için krediden dijitalleşmeye kadar farklı konularda ürün ve hizmetler sunmaya devam etti. Bu kapsamda KOSGEB'in kredi programlarına da aracılık ediyoruz. 30 bin esnafa uygun koşullarda finansman desteği sağlayarak, 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programı kapsamında Türkiye'de esnafımıza en çok desteği sağlayan bankalardan biri olduk. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Ocak ayında imzaladığımız protokol sonucunda, KOBİ'lere 'Portföy Garanti Sistemi' kredilerini de kapsamlı bir biçimde sunmaya başladık."



-"Ülkemizdeki yatırımlara en iyi koşullarda kaynak sağlamaya devam edeceğiz"



Uluslararası piyasalardaki hareketliliğe rağmen Mart 2017 sendikasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Binbaşgil, "Mart ayında toplamda 1,2 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi yüzde 100'ün üzerinde taleple yeniledik. Bu yıl ayrıca, Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik. Toplam talep, 500 milyon dolarlık ihraç tutarının 4 katına ulaşarak 2 milyar doları aştı. Bu iki başarılı işlemdeki yüksek performansımız yatırımcıların Türkiye'ye devam eden ilgisinin ve Türkiye'nin sağlam ekonomik temellerine olan inancının göstergesi oldu. Ülkemizin ekonomik büyümesini en iyi koşullarda desteklemeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.



Binbaşgil, marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in ocak ayında açıkladığı araştırmasıyla Akbank'ın bir kez daha Türkiye'nin En Değerli Banka Markası unvanını aldığını anımsatarak, üst üste 6. kez 'Türkiye'nin En Değerli Banka Markası' olduklarını vurguladı.



Türkiye'nin en nitelikli, en iyi eğitimli bankacılarıyla, sektörde fark yaratmayı sürdüreceklerini dile getiren Binbaşgil, teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağına yatırım yapmaya gelecek dönemde de devam edeceklerini kaydetti.