Akbank'tan Mtv Ödemelerine 4 Taksit

Akbank, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesini 31 Ocak'a kadar kredi kartları ile yapan müşterilerine hem 4 taksit imkanı hem de farklı avantajlar sunuyor.



Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, MTV ödemelerini www.gib.gov.tr, Akbank Direkt İnternet, Akbank Telefon Şubesi, Akbank ATM'leri veya Akbank şubeleri üzerinden kredi kartları (Axess, Wings, Free) ile yapanlar, alt limit olmaksızın 4 taksit fırsatından yararlanabilecek.



Kampanya kapsamında MTV ödemesini www.gib.gov.tr üzerinden NEO ile yapanlar 20 lira Chip-para kazanacak. Bu fırsattan faydalanmak için MTV yazıp, 4566'ya göndermek yeterli olacak.



Ayrıca MTV'yi Akbank Direkt'ten ödeyenler, seçili Samsung akıllı telefonlarda yüzde 25'e varan indirim kazanacak. MTV'yi ödemek için Akbank Direkt, Akbank Telefon Şubesi, Akbank Şube ve ATM'lerin yanı sıra Axess, Wings, Free kredi kartı ve Neo ile www.gib.gov.tr adresinden işlem yapılabiliyor.



Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu, "Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırma hedefiyle MTV ödemelerinde birçok fırsatı bir arada sunuyoruz. Bu kapsamda pratik bir şekilde işlem yapabilmenin yanı sıra, taksit ve indirim avantajları da sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.