Akbank'tan 3 Ayda 1,5 Milyar Kâr

2017'nin ilk çeyreğinde 230 milyar TL kredi hacmine ulaşan Akbank, yılın ilk üç ayında 1 milyar 452 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Akbank'tan 3 Ayda 1,5 Milyar Kâr

2017'nin ilk çeyreğinde 230 milyar TL kredi hacmine ulaşan Akbank, yılın ilk üç ayında 1 milyar 452 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Kaynak: Dunya.com

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