Akbank Sanat'tan Eğlenceli Ve Yaratıcı 13 Atölye Çalışması

Yaratıcı dramadan oyuncak heykele, linol baskıdan mozaiğe konusunda uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve gündüz saatleri seçenekleriyle gerçekleştirilecek atölyeler ile çocuklar eğlenirken, aynı zamanda da öğrenme fırsatı bulacak. Akbank Sanat, çocuklarının yarıyıl tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini isteyen tüm aileleri çağdaş sanat atölyesine davet ediyor.

SARKİS SU İÇİNDE SULUBOYA ATÖLYESİ (6-12 yaş)

Akbank Sanat minikleri eğlenceye ve yeteneklerini keşfetmeye davet ediyor. Akbank Sanat Çağdaş Sanat Atölyesi'nde 6-12 yaş arası çocuklar, eğitmen gözetiminde Sarkis'in su içinde suluboya tekniğini öğrenip, kendi eserlerini yaratıyor.

7 Ocak 2017, Cumartesi saat: 11.30 – 12.30

14 Ocak 2017, Cumartesi saat: 11.30 – 12.30

21 Ocak 2017, Cumartesi saat: 11.30 – 12.30

28 Ocak 2017, Cumartesi saat: 11.30 – 12.30

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

SİHİRLİ SANAT KOLYEMİ KENDİM YAPTIM (6 – 14 yaş)

Akbank Sanat'ta düzenlenen "Sihirli Sanat Kolyemi Kendim Yaptım" atölyesi ile 6-14 yaş grubu çocuklar önce dünyaca ünlü tablolara ait detayları kendi yorumlarıyla resmediyor, ardından eserlerinin sihirli bir şekilde sanat yüklü kolyelere dönüşmesine şahit oluyor.

7 Ocak 2017, Cumartesi saat: 13.00 – 14.00

21 Ocak 2017, Cumartesi saat: 13.00 – 14.00

26 Ocak 2017, Perşembe saat: 11.30 – 12.30

2 Şubat 2017, Perşembe saat: 11.30 - 12.30

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

SELFIE ÇİZİYORUM (6– 14 yaş)

Çocuklar bu kez selfie çekmiyor, selfie çiziyor. Akbank Sanat "Selfie Çiziyorum" atölyesi ile çocuklar, ayna karşısında, farklı ruh hallerinin yüzlerine nasıl yansıdığını deneyimleyerek, kağıda aktarıyor. Bu çalışma ile ne kadar eşsiz olduklarını farkeden çocuklar, dünyaca ünlü ressamların çalışmalarını inceleyerek portre ve otoportreyi öğrenmiş oluyor.

7 Ocak 2017, Cumartesi saat: 14.30 – 15.30

21 Ocak 2017, Cumartesi saat: 14.30 – 15.30

26 Ocak 2017, Perşembe saat: 13.00 -14.00

2 Şubat 2017, Perşembe saat: 13.00 - 14.00

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

ŞİRİN BÖCEKLER ORKESTRASI (8-12 yaş)

8-12 yaş grubu çocuklar edebiyat, müzik ve tasarım bir araya getiren Akbank Sanat "Şirin Böcekler Orkestrası" atölye çalışması ile birlikte okumanın keyfine varıyor, klasik müziği tanıyor ve hareket eden minik robot böcekler tasarlıyor.

14 Ocak 2017, Cumartesi saat: 13.00 - 14.30

28 Ocak 2017, Cumartesi saat: 13.00 - 14.30

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

KAĞITTAN HOLOGRAMA (8-12 yaş)

Hep beraber bir öykü yazmaya ne dersiniz? Yaratıcı drama tekniklerinden yararlanarak gerçekleştirilen Akbank Sanat "Kağıttan Holograma" atölye çalışmasında 8-12 yaş grubu çocuklar etkinlik sonunda öyküdeki kelimeleri holograma dönüştürüyor.

14 Ocak 2017, Cumartesi saat: 15.00-16.30

28 Ocak 2017, Cumartesi saat: 15.00-16.30

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır

AİLECE MOZAİK ATÖLYESİ ( 6-12 yaş)

Bu haftasonu bir değişiklik yapın ve ailece eğlenceli bir atölyeye katılın. Akbank Sanat'ta düzenlenen "Ailece Mozaik Atölyesi"nde, "Millefiori" tekniği ile birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, çocuğunuz ile birlikte hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık! Bakalım çocuklarla büyüklerin hayal birlikteliğinden ortaya ne çıkacak?

7 Ocak 2017, Cumartesi saat: 16.00-17.30

Bilet fiyatı 20 TL ( 2 kişi / 1 Yetişkin + 1 çocuk), katılımcı sayısı 10 yetişkin ve 10 çocuk ile sınırlıdır.

OYUNCAK HEYKEL ATÖLYESİ (7-14 yaş)

Hiç heykelle oynanmaz deme ve oyuncak heykelinin ismini düşünmeye şimdiden başla! Minikler için bulunmaz bir çalışma ortamı ve sonsuz hayal gücü Akbank Sanat Oyuncak Heykel Atölyesi'nde. 7-14 yaş grubu çocuklar bu atölye çalışmasında hayallerindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra bu heykeller ile dilediği gibi oynama fırsatı buluyor.

14 Ocak 2017, Cumartesi saat: 17.00 – 18.15

26 Ocak 2017, Perşembe saat: 14.30 - 15.45

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

LİNOL BASKI ATÖLYESİ (9-14 yaş)

Baskı sırası çocuklarda! Akbank Sanat Çağdaş Sanat Atölyesi tarafından 9-14 yaş grubu için düzenlenen Linol Baskı Atölyesi, çocukları linol baskının büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Profesyonel bir özgün baskı resim atölyesinde çalışma imkanı sunan atölye çalışması ile belki de çocuğunuz hayatı boyunca kopamayacağı bir yolculuğa adım atacak.

21 Ocak 2017, Cumartesi saat: 16.00 - 17.15

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

MOZAİK HEYKEL ATÖLYESİ (7 - 14 yaş)

7-14 yaş grubu çocuklar Akbank Sanat'ın yeni atölye çalışması, Mozaik Heykel Atölyesi ile yumuşak ve rengarenk parçaları birleştirerek hem becerilerini hem de hayalgüçlerini geliştirecekler. Eğlence, yaratıcılık ve hayalgücü minik ve renkli mozaik parçaları ile muhteşem eserlere dönüşecek!

26 Ocak 2017, Perşembe saat: 14.30 – 15.45

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

MİNİ MOZAİK ATÖLYESİ (7-12 yaş)

Mini mini parçaların yan yana gelmesiyle oluşan mozaik tekniği Akbank Sanat'ta çocukların hayalleriyle renkleniyor. Rengarenk mini boncuklar, çocukların yaratıcılıkları ve bolca eğlence Akbank Sanat'ta sizleri bekliyor!

26 Ocak 2017, Perşembe saat: 16.15 - 17.45

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

SANATIN YAPI TAŞI: OYUN (7-14 yaş)

Akbank Sanat, "Sanatın Yapı Taşı: Oyun" etkinliği ile çocukları zevkle, eğlenerek ve yaratarak oynamaya ve sanat yapmaya davet ediyor! 3-boyutlu sanat yapma deneyimi yaşacakları etkinlikte çocuklar, ekleyerek yapma/yaratma tekniğini kullanarak hayal güçlerini harekete geçiren, kendilerini geliştiren eğlenceli dakikalar yaşayacaklar. Tüketmeye değil, var olanı yeniden ve başka şekilde üretmeye yönelik çalışmada, çocukların yarattıkları eserler daha sonra başka çocuklar tarafından da işlenerek yepyeni eserlere dönüşüp, yeniden hayat kazanacak.

28 Ocak 2017, Cumartesi saat: 17.00 - 18.15

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.

ELLER KOLLAR ARTIK HEPSİ HEYKELLER (9-12 yaş)

Artık sanata uzak durmak, uzaktan bakmak yok. Akbank Sanat'ta düzenlenen "Eller Kollar Artık Hepsi Heykeller" atölye çalışması ile sanat içimize işleyecek ve adeta vücudumuzun bir parçası olacak. Ellerimiz ve kollarımız bu atölyede rengarenk heykellere dönüşecek.

2 Şubat 2017, Perşembe saat: 14.30 – 15.45

Bilet fiyatı 10 TL olup, katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

AİLECE MOZAİK VAZO ATÖLYESİ

Akbank Sanat'tan haftasonu için eğlenceli bir aile atölyesi daha: Ailece Mozaik Vazo Atölyesi. Rengarenk polimer killeri kullanarak "Millefiori" tekniği ile yapacağınız mozaik parçaları ile sade bir cam vazoyu rengarenk bir vazoya dönüşerek hem ailece kaliteli vakit geçirip eğlenenin, hem de muhteşem vazonuz ile evinizi süsleyin.

2 Şubat 2017, Perşembe saat: 16.15 - 17.45

Bilet fiyatı 20 TL ( 2 kişi / 1 Yetişkin + 1 çocuk), katılımcı sayısı 10 yetişkin ve 10 çocuk ile sınırlıdır.

