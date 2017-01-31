Akbank Sanat Gitar Günleri Sona Erdi

Akbank Sanat Gitar Günleri, Belçikalı Raphaella Smits'in konseriyle sona erdi.



Beyoğlu'ndaki Akbank Sanat'ta sekiz telli gitarıyla sahne alan sanatçı, İstanbul'u çok sevdiğini söyleyerek, "?İyi akşamlar İstanbul. Sizi bu güzel İstanbul akşamında burada görmekten dolayı çok mutluyum?. Beni buraya davet edenlere, çok teşekkür ederim. Burada olmak, gerçekten çok harika." diye konuştu.



Smits, konserin açılışını Manuel Maria Ponce'nin "Suite en la Menor Homage to S. L. Weiss" isimli eseriyle yaptı. Kendine özgü stiliyle müzik otoritelerinin hayranlığını kazanan başarılı sanatçı, konserde ayrıca Ariel Ramirez'in "Alfonsina y el mar", Augustin Barrios Mangore'nin "Leyenda Guarani", Federico Mompou'nun "Suite Compostelana" ve Mauro Giuliani'nin "Rossiniana No 1 Op.119" eserini yorumladı.



Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçının konserine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.