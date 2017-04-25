Akbank İlk Çeyrekte 1.45 Milyar Lira Konsolide Net Kâr Elde Etti

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2017'nin ilk çeyreğinde Akbank'ın 1 milyar 839 milyon lira brüt kar elde ettiğini belirterek, "Brüt karı üzerinden 387 milyon lira vergi karşılığı ayıran bankamızın konsolide net karı 1 milyar 452 milyon lira oldu. Bu dönemde özsermaye getirimiz yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti" dedi.



Akbank'ın 2017 yılı ilk çeyreği finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Binbaşgil, "Küresel piyasalardaki koşullara rağmen, yılın ilk üç ayında güçlü bir performans sergiledik. Bu dönemde aktiflerimizi yüzde 4.0 büyüterek 306 milyar liraya çıkardık. Sağlam bilançomuz, yüksek sermayemiz ve likiditemiz, iyi yönetilen mevduat/kredi oranımız Akbank'ı bu dönemde de ayrıştıran faktörler olmaya devam etti. Bu başarılı performansımızda güçlü kredi büyümemizin de önemli katkısı oldu" dedi.



"Ekonomimizin büyümesi için toplam 230 milyar lira kredi desteği sağladık"



Güçlü bilanço performansını aktif kalitesini sürdürerek gerçekleştirdiklerinin altını çizen Binbaşgil, "Akbank kurulduğu günden bu yana faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi ve ekledi:



"Kredilerimizle ekonomimize sağladığımız desteği yaklaşık 186 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda yüzde 5 büyüterek 230 milyar liranın üzerine çıkardık. Bu dönemde toplam mevduatımız ise 179 milyar lira seviyesine ulaştı. Aktif kalitemizi de yılın ilk çeyreğinde iyi yönetmeye devam ettik. Takipteki krediler oranımız, sektördeki en düşük takipteki kredi oranlarından biri olarak yüzde 2.4 seviyesinde" dedi.



Akbank'ın genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında takipteki kredilere yaklaşık yüzde 163 karşılık ayırdığına işaret eden Binbaşgil, KOBİ'lerin işlerini büyütmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için krediden dijitalleşmeye kadar farklı konularda ürün ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini vurguladı ve ekledi:



"Bu kapsamda KOSGEB'in kredi programlarına da aracılık ediyoruz. 30 bin esnafa uygun koşullarda finansman desteği sağlayarak, 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programı kapsamında Türkiye'de esnafımıza en çok desteği sağlayan bankalardan biri olduk. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Ocak ayında imzaladığımız protokol sonucunda, KOBİ'lere 'Portföy Garanti Sistemi' kredilerini de kapsamlı bir biçimde sunmaya başladık."



"Ülkemizdeki yatırımlara en iyi koşullarda kaynak sağlamaya devam edeceğiz"



Uluslararası piyasalardaki hareketliliğe rağmen Mart 2017 sendikasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Binbaşgil, "Mart ayında toplamda 1,2 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi yüzde 100'ün üzerinde taleple yeniledik. Bu yıl ayrıca, Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik. Toplam talep, 500 milyon dolarlık ihraç tutarının 4 katına ulaşarak 2 milyar doları aştı. Bu iki başarılı işlemdeki yüksek performansımız yatırımcıların Türkiye'ye devam eden ilgisinin ve Türkiye'nin sağlam ekonomik temellerine olan inancının göstergesi oldu. Ülkemizin ekonomik büyümesini en iyi koşullarda desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.



"Akbank bu yıl 6. kez Türkiye'nin En Değerli Banka Markası oldu"



Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in Ocak ayında açıkladığı araştırmasıyla Akbank'ın bir kez daha Türkiye'nin En Değerli Banka Markası ünvanını aldığını belirten Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Üst üste 6. kez 'Türkiye'nin En Değerli Banka Markası' olduk. Bu tür çalışmaların, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın bankamıza duyduğu güvene paralel bir şekilde sonuçlandığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Türkiye'nin en nitelikli, en iyi eğitimli bankacılarıyla, sektörümüzde fark yaratmayı sürdüreceğiz. Teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Yılın ilk çeyreğindeki başarılı performansımız için hem müşterilerimize hem de hissedarlarımız ve çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederim."



(Fotoğraflı) - İstanbul