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Akbank Hissesindeki Yükseliş Normal Bir İşlem Gibi Görünüyor"
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Akbank Hissesindeki Yükseliş Normal Bir İşlem Gibi Görünüyor"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Akbank hissesindeki artışın tombul parmak yada algoritmik emire benzemediği, normal bir emire benzediğini belirtti.

Akbank Hissesindeki Yükseliş Normal Bir İşlem Gibi Görünüyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Akbank hissesindeki artışın tombul parmak yada algoritmik emire benzemediği, normal bir emire benzediğini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören Akbank hisseleri saat 16.15 civarında kısa bir sürede yüzde 10 yükselerek 9,23 TL'den 10 TL'ye çıktı. Akbank hisselerinde görülen sert hareketin ardından devre kesici uygulama devreye girdi. Banka hisseleri kazançlarını geri vererek tekrar 9,25 TL seviyesine geriledi.

Karadağ, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Arkadaşlar işleme baktı ve tombul parmak yada algoritmik emire benzemediğini ilettiler. Normal bir emire benziyor. Normal emir geldiğinde yüzde 10 ve üzeri fiyat seviyelerinde zaten bizim devre kesiciler devreye giriyor. Daha sonra işleme açıyoruz. Bizim açımızdan bir sıkıntı gözükmüyor." dedi.

İlgili hisse senedindeki fiyat hareketinin Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) ilgilendiren bir konuya benzemediğine dikkati çeken Karadağ, "Adam hisse alıyor tamamen. Hisse manipülasyona açık bir hisse değil, hacim var. Büyük hisselerimizden birisi. 'Öyle gireyim, hoplatayım ve satayım' olayı da yapamazlar. Zaten fiyat hareketleri de onu gösteriyor. Piyasadaki tüm mekanizmalar sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Normal bir işlem gibi görünüyor. Traderları tetikte tutmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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