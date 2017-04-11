Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" Sergisi Açıldı

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi sanatseverlerle buluştu.



Bu yıl 35. kez düzenlenen "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" yarışmasında, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Kavas, Alp Şeker, Alper Raif İpek, Ayşe Meltem Yıldız, Bedia Ekiz, Berkay Tuncay, Egu Su Kısaoğlu/Utku Taşyürek, Leman Sevda Darıcıoğlu, Mehveş Leliç, Melih Gömeç, Murat Sezer, Mustafa Sevinç, Önder Bekel, Sidar Bakı ve Tarık Ceddi'nin eserleri, 27 Mayıs tarihine kadar Akbank Sanat'ta sergilenmeye hak kazandı.



"Güzelliğin Yavaş Oku / Zamanın Şimşeği" temasını taşıyan "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisinde yer alan 16 sanatçının eserleri fotoğraf, yağlı boya, video ve enstalasyon gibi farklı alanlardan oluşuyor.



Akbank Sanat'ta açılışı gerçekleşen sergide, AA muhabirine konuşan sergi küratörü Hasan Bülent Kahraman, "Bu yarışmaya yüzlerce yapıt katılıyor ve bizler de onların içinden elemeyle önemli eserleri seçiyoruz. Serginin ana kavramı Nietzsche'nin güzellik konusuna getirdiği 'Güzelliği yavaş oku' tanımından oluşuyor. Aniden insanı vuran değil, onu yavaş yavaş saran bir güzelliğin daha üstün olduğunu düşünüyordu Nietzsche." dedi.



Estetiğin olmadığı bir dünyayı yıkımların, ölümün ve vahşetin sardığını belirten Kahraman, "Çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Haberleşme, yeni medyaların kullanımı, üretilen imgeler, yayılım, her şey bu şimşek hızında yaşanıyor. Bu sergi de yavaşlığa bir çağrı niteliğinde. Bu sergide yer alan bütün eserler, yavaşlık ve hız ilişkisi etrafında yeni anlam tabakaları üretiyor." diye konuştu.



Kahraman, modern dünyanın hızıyla insanların güzelliği ihmal ettiğini ve serginin de güzelliğin gündelik hayat içerisindeki anlamını ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.



Aynı zamanda "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" yarışmasında, Alper Raif İpek, Egu Su Kısaoğlu/Utku Taşyürek, Melih Gömeç, Önder Bekel ve Tarık Ceddi birincilik ödülüne layık görüldü.



"Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi, Akbank Sanat'ta 27 Mayıs'a kadar görülebilecek.