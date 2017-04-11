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Akbank Düşünce Kulübü Üyeleri Y Kuşağı Bankasını Tasarladı
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Akbank Düşünce Kulübü Üyeleri Y Kuşağı Bankasını Tasarladı

Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin "Y kuşağı bir bankadan ne bekler?

Akbank Düşünce Kulübü Üyeleri Y Kuşağı Bankasını Tasarladı

Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin "Y kuşağı bir bankadan ne bekler?" temasından yola çıkarak şekillendirdikleri projelerin kazananları belli oldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen proje yarışmasında Y kuşağının bir bankadan ne beklediği içgörüsünden yola çıkarak projeler hazırladı. Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, 6 Nisan'da gerçekleşen finalde, akademisyenler, girişimciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu bu yılın birincisi seçilen Bilgi Üniversitesi'nden Aslı Yürük, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Hacettepe Üniversitesi'nden Derya Selin Aydın ikinci olurken, Boğaziçi Üniversitesi'nden Alper Binici ise üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldu.

Grand Tarabya Oteli'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Akbank İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Bölüm Başkanı Kayhan Yavaş, Y kuşağının bankacılıktan beklentilerini ilk ağızdan duymanın kendilerini çok heyecanlandırdığını, gençlerin vizyonundan, yaratıcılıklarından ve dinamizminden çok etkilendiklerini belirtti.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Arama Danışmanlık kurucusu Oğuz Babüroğlu da Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin tümünün çok güzel proje önerileri sunduğunu, seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını kaydetti.

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Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Aslı Yürük, Tarabya, Kayhan, Akbank, Aydın, Kaza