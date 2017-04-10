Akbank 13. Kısa Film Festivali Üniversitelerde

Akbank Sanat tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Akbank 13. Kısa Film Festivali Üniversitelerde

Akbank Sanat tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Çevre Yolu

Başlangıç Saati : 11.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Akbank 13. Kısa Film Festivali Üniversitelerde

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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