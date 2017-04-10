Akbank 13. Kısa Film Festivali Üniversitelerde
Akbank Sanat tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Akbank Sanat tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Çevre Yolu
Başlangıç Saati : 11.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Akbank 13. Kısa Film Festivali Üniversitelerde
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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