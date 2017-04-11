Akbaba Atış Alanı Giriş Yasağı

Kars Akbaba Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde 17-21 Nisan 2017 ve 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında ağır silah (top ve havan), uçaksavar, bombaatar, RPG-7 roketatar ve Zırhlı Muharebe Aracından (ZMA) atışları icra edilecek. Söz konusu ağır silah atışlarının icra edileceği gün ve saatlerde koordinatları belirtilen alan, (Yolaçan, Kümbetli, Dikme, Akbaba, Çerme, Esenyazı, Kocabahçe, Verimli, Küçükyusuf, Hacıhalil, Karakale, Gelirli, Azatköy, Ataköy, Karacaören Köyleri) can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacağından vatandaşların belirtilen tarihlerde bölgeye girmeleri yasaklandı.



Vatandaşların, kamulaştırma işlemleri tamamlanmış bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, kamulaştırılan araziye giriş-çıkış yapmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14.Mekanize Tugay Komutanlığı'na veya İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verilmesi istendi.



Öte yandan Atışlar, hava yollarının uçuş emniyeti için havaalanı yönetimi ile koordine yapılması suretiyle gerçekleştirilecek. - KARS