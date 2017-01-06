Akaryakıtta Siyah Ürünlere Zam Geldi

Akaryakıtta siyah ürün diye tabir edilen kalyak olarak piyasada tanınan kalorifer yakıtına 7 kuruş, fuel oile de 11 kuruş zam yapıldı.

GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar sonrasında kalyakın kilogramı ortalama Ankara'da 2,73 liradan 2,80 liraya, İstanbul'da 2,70 liradan 2,77 liraya, İzmir'de ise 2,67 liradan 2,74 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.