Akaryakıta Zam Tüm Ürünlere Yansıyor'
TESK Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta yapılan zammın birçok ürünün fiyatını etkilediğini belirterek, "Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor.
TESK Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta yapılan zammın birçok ürünün fiyatını etkilediğini belirterek, "Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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