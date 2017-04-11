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Akaryakıta Zam Tüm Ürünlere Yansıyor'
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Akaryakıta Zam Tüm Ürünlere Yansıyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta yapılan zammın birçok ürünün fiyatını etkilediğini belirterek, "Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor.

Akaryakıta Zam Tüm Ürünlere Yansıyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta yapılan zammın birçok ürünün fiyatını etkilediğini belirterek, "Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Palandöken, Tesk