Akaryakıt Tankerinde Sigara Sevkıyatı

Şanlıurfa'da akaryakıt tankerinin yakıt tankı içine gizlenmiş 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine S.S'nin kullandığı 47 DN 342 plakalı akaryakıt tankerini durdurdu.



Tankerin yakıt tankı kısmında yapılan aramada 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü S.S. gözaltına alındı.